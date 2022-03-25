У Маріуполі окупанти зруйнували дитячий реабілітаційний центр

Ще один приклад співпраці Маріуполя з міжнародними партнерами перетворився на руїни, повідомляє міська рада Маріуполя, передає "Еспресо. TV".

"Цей сучасний медичний об'єкт ми збудували спільно з Європейським інвестиційним банком. Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно «освободить». Очевидно, звільнити від миру, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя", - пишуть у міськраді.

Також маріупольці наголошують, що для окупантів "немає межі цинічності, немає межі жорстокості".

"Їм все одно хто в їхньому прицілі – люди, будинки, садки, лікарні або Драматичний театр. І поки ворог із байдужістю знищує Маріуполь, весь цивілізований світ має проявити найвищу ступінь консолідації, щоб зупинити зло. Адже зло ніколи не зупиняється саме. І якщо його не зупинити в України зараз, воно прийде до кожного європейського будинку", - йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада

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