У Маріуполі окупанти відкрили штаб путінської партії "Єдина Росія", - міськрада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає "Espreso.TV".

За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за РФ, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Свій штаб російські окупанти цинічно називають гуманітарним.

Нагадаємо, близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада

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