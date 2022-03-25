У Маріуполі окупанти відкрили штаб путінської партії "Єдина Росія", - міськрада
В Маріуполі у приміщенні торговельного центру "Метро" окупанти відкрили штаб провладної російської партії
Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає "Espreso.TV".
За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за РФ, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.
Свій штаб російські окупанти цинічно називають гуманітарним.
- Нагадаємо, близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада
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