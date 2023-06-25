Кабмін призначив нових заступників міністра освіти і науки України
Першим заступником міністра освіти й науки України став Євген Кудрявець, а заступницею з питань дошкілля було призначено Євгенію Смірнову
Про це повідомляє МОН у телеграмі.
Зазначається, що відтепер Кудрявець займатиметься адмініструванням роботи майбутнього Офісу впровадження реформ, координацією взаємодії з громадським сектором і донорськими організаціями, а також стратегічним плануванням.
Окрім того, він продовжить опікуватися питаннями євроінтеграції та дипломатії.
Фото: МОН
Своєю чергою Євгенія Смірнова, яка стала заступницею міністра освіти й науки України з питань дошкілля, також є також засновницею соціального проєкту "Школа супергероїв", розповідає МОН.
Цей проєкт надає доступ до освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Смірнова створила мережу з 8 освітніх центрів у закладах охорони здоров’я, а наприкінці 2021 "Школа супергероїв" стала державною установою, яка продовжує розширюватись і на сьогодні.
Фото: МОН
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