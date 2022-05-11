Про це повідомляється на сайті МВС України.

Стало відомо, що Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання в автошколах та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах.

Постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні" прийняли на засіданні уряду 10 травня.

Що забезпечить нормативний акт?

Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичну частину. Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо). Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів. Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини. Це відбудеться шляхом ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "Етика водія ТЗ" тощо). Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію ТЗ, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС", – коментує заступник міністра Богдан Драпʼятий.

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