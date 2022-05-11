Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія
Кабінет міністрів спростив процедуру отримання водійського посвідчення для громадян України
Про це повідомляється на сайті МВС України.
Стало відомо, що Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання в автошколах та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах.
Постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні" прийняли на засіданні уряду 10 травня.
Що забезпечить нормативний акт?
- Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичну частину.
- Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).
- Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.
- Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини. Це відбудеться шляхом ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "Етика водія ТЗ" тощо).
- Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію ТЗ, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.
"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС", – коментує заступник міністра Богдан Драпʼятий.
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