Кабмін ухвалив план заходів до Дня спротиву окупації Криму
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму у 2022 році
Відповідне рішення було ухвалене 9 лютого під час засідання уряду.
Згідно з планом, окрім традиційних тематичних заходів за участю представників органів влади, передбачається церемонія підняття кримськотатарського прапора разом із державним прапором в обласних центрах та інших населених пунктах, а також виконання Державного гімну та гімну кримськотатарського народу.
Також упродовж року планується презентація Віртуального музею російської агресії.
Крім того, на офіційних сайтах органів влади створять рубрики "Інформація для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей", де буде розміщено інформацію про надання адміністративних послуг.
Зазначимо, що 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
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