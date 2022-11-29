Кабмін виділив 20 млн грн на дрова для прифронтової Харківщини

Про це інформують у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставлення безплатних дров жителям прифронтових територій.

"Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини", - пише пресслужба.

Повідомляється, що додаткові кошти вдалося виділити завдяки перерозподілу невикористаної субвенції Сумською ОВА: "Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук".

"Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставку дров до населення прифронтових територій", - роз'яснили у пресслужбі.

Лише на початку жовтня уряд затвердив розподіл субвенції з Держбюджету майже 563 млн грн для забезпечення українців у особливо небезпечних регіонах безоплатними дровами.

У Слов'янську Донецької області мирним мешканцям роздають дрова на випадок повної відсутності світла та газу для опалення житла.

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