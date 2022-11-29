Кабмін виділив 20 млн грн на дрова для прифронтової Харківщини
Для прифронтових населених пунктів Харківської області 29 листопада Кабінет міністрів виділив 20 млн грн на закупівлю паливної деревини
Про це інформують у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставлення безплатних дров жителям прифронтових територій.
"Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини", - пише пресслужба.
Повідомляється, що додаткові кошти вдалося виділити завдяки перерозподілу невикористаної субвенції Сумською ОВА: "Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук".
"Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставку дров до населення прифронтових територій", - роз'яснили у пресслужбі.
Лише на початку жовтня уряд затвердив розподіл субвенції з Держбюджету майже 563 млн грн для забезпечення українців у особливо небезпечних регіонах безоплатними дровами.
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