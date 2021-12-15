Кабмін виділив 210 млн грн на рентген-апарати для медзакладів
У середу, 15 грудня, Кабінет міністрів виділив кошти на закупівлю 84 рентген-апаратів для українських лікарень
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Кабінет міністрів України виділив кошти для закупівлі 84 рентген-апаратів закладам охорони здоров'я. Йдеться про регіональні медичні заклади, які залучені до заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.
Нове діагностичне обладнання надійде до лікарень, коли 210 млн грн перерозподілять у межах субвенції місцевим бюджетам.
- Нагадаємо, Кабмін виділив 16 млн грн на забезпечення киснем лікарень Закарпаття.
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