Кабмін виділив 16 млн грн на забезпечення киснем лікарень Закарпаття

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Рішення ухвалили під час засідання уряду 13 грудня.



Кошти виділили у рамках бюджетної програми “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”.



За даними МОЗ, станом на 13 грудня у Закарпатській області перевищений коефіцієнт виявлення хворих на коронавірус, а регіон перебуває на "червоному" рівні епіднебезпеки.

Нагадаємо, 30 жотвня президент Володимир Зеленський запевнив, що українські лікарні повністю забезпечені киснем для пацієнтів з коронавірусом.