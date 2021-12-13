Кабмін виділив 16 млн грн на забезпечення киснем лікарень Закарпаття
Кабінет міністрів України додатково виділив 16 млн грн для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду лікарень, призначених для хворих на COVID-19, на Закарпатті
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Рішення ухвалили під час засідання уряду 13 грудня.
Кошти виділили у рамках бюджетної програми “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”.
За даними МОЗ, станом на 13 грудня у Закарпатській області перевищений коефіцієнт виявлення хворих на коронавірус, а регіон перебуває на "червоному" рівні епіднебезпеки.
- Нагадаємо, 30 жотвня президент Володимир Зеленський запевнив, що українські лікарні повністю забезпечені киснем для пацієнтів з коронавірусом.
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