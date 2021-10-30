В Україні не бракує кисню для хворих на COVID, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські лікарні повністю забезпечені киснем для пацієнтів з коронавірусом
Таку заяву президент зробив у п'ятниую, 29 жовтня 2021 року, під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі, передає Еспресо.TV.
"Питання кисню. Наскільки мені відомо, кисню нашого вистачає, сьогодні лікарні забезпечені, але також ми читаємо і слухаємо, у деяких засобах масової інформації говорять, що кисню в Україні немає", - наводить слова глави української держави Ділова столиця.
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Нагадаємо, 27 жовтня через брак кисню екстрено евакуювали пацієнтів із COVID-19 з Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.
За словами головного лікаря облцентру Світлани Єсипенко, перебої з киснем у корпусі на Міхновського почалися ще шість тижнів тому, через що періодично доводилося перемикати систему на кисневі балони.
Водночас голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що "такого, щоб зупинився кисень, не було в жодній області" та наголосив на політичному підтексті ситуації в Одесі.
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