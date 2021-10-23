На українських АЕС виробляють безкоштовний кисень для хворих на COVID

Цей лікарський засіб виробляється на трьох атомних станціях - Запорізькій, Рівненській та Хмельницькій. Компанія отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва лікарського засобу "Медичний кисень" В березні 2021 року, передає Еспресо.TV.



Наразі Енергоатом готовий щодоби безкоштовно постачати 5 тис. літрів медичного кисню до лікарень Запорізької, Рівненської та Хмельницької областей.



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"Мета полягає у тому, щоб врятувати якомога більше людських життів і допомогти державі подолати наслідки пандемі"ї, - сказала т.в.о. директора з якості Енергоатому Юлія Гашева.

Медичний кисень від Енергоатома вже використовується в лікарняних закладах країни під час нової хвилі пандемії коронавірусу. Також у цьому препараті виникає потреба під час планових медичних заходів.



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Загалом, потужності українських АЕС дозволяють виробляти десятки тисяч літрів кисню на рік. Фактичний обсяг виробництва з моменту реєстрації лікарського засобу по ДП "НАЕК "Енергоатом" станом на 22 жовтня цього року становить майже 33 тисячі м3.





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