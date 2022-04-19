Кабмін виділив ще 30 млрд грн на оборону України
Кабінет Міністрів України виділив додаткові кошти на сектор оборони
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Уряд під час засідання додатково виділив 16 млрд грн для Міноборони.
Прем'єр зазначив, що кошти підуть на зарплати військовим, на ремонт і модернізацію техніки, на виплати родинам загиблих бійців.
"Наші Збройні сили тримають оборону. Тримають на всіх напрямках, у тому числі в місті-герої Маріуполі. Першочерговим завданням уряду залишається забезпечення наших захисників. Щотижня ми виділяємо на це мільярди гривень", - наголосив Шмигаль.
Також Кабмін ухвалив рішення про виділення МВС 17 млрд грн.
За словами прем'єра, це кошти для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які є частиною сил оборони та по всьому фронту знищують окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе