Кабмін виділив ще 30 млрд грн на оборону України

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Уряд під час засідання додатково виділив 16 млрд грн для Міноборони.



Прем'єр зазначив, що кошти підуть на зарплати військовим, на ремонт і модернізацію техніки, на виплати родинам загиблих бійців.

"Наші Збройні сили тримають оборону. Тримають на всіх напрямках, у тому числі в місті-герої Маріуполі. Першочерговим завданням уряду залишається забезпечення наших захисників. Щотижня ми виділяємо на це мільярди гривень", - наголосив Шмигаль.

Також Кабмін ухвалив рішення про виділення МВС 17 млрд грн.



За словами прем'єра, це кошти для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які є частиною сил оборони та по всьому фронту знищують окупантів.