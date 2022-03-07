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Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС

7 березня, 2022 понедiлок
17:53
Економіка Бурштинська ТЕС

Кабінет міністрів України вирішив зменшити вартість газу для теплових електростанцій до 7 гривень за кубічний метр. Завдяки цьому українські ТЕС зможуть продовжувати виробництво

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

 

 
"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - заявив очільник уряду.

Він також подякував українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт.

"Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина!", - наголосив Шмигаль.
  • Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сформував пакет рішень для підтримки бізнесу під час повномасштабної війни з Росією

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