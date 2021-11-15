Кабмін звільнив очільника "Гарантованого покупця"
Кабінет міністрів під час позачергового засідання 13 листопада звільнив з посади директора держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За словами Петриковця, він має намір оскаржувати це рішення в суді.
"Причиною звільнення стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд грн коштів від НЕК "Укренерго" на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам", – заявив він.
Пізніше в ефірі телеканалу "Україна" Петриковець завив, що кошти від євробондів НЕК "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн, які ДП "Гарантований покупець" направило на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, поки залишаються у державному "Ощадбанку", передає Інтерфакс-Україна.
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