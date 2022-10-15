Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ

Про це повідомляє видання "Верстка".

Перехід у військове відомство героя Росії, генерал, який очолює Тульську область, лобіює група політиків, розповіли "Верстці" співрозмовники, близькі до керівництва країни. За їхніми словами, заміна Шойгу на Дюміна можлива у разі ще більшого погіршення ситуації на фронтах.

Серед лобістів цього призначення публічні критики Шойгу Рамзан Кадиров та Євген Пригожин. Кадиров називає Дюміна "старшим братом" і саме його хотів би бачити на чолі Міноборони. При цьому чеченський лідер і сам хотів би обійняти посаду федерального рівня.

Присвоєння Кадирову звання генерал-полковника невдовзі після того, як він почав публічно критикувати армійських начальників, показує, що Кремль став на його бік у заочній суперечці з керівництвом Міноборони, кажуть співрозмовники. За словами одного з них, "Шойгу треба було клацнути по носу".

Видання "Можем обяснить" зазначає, що Дюмін брав участь у війні з Україною ще у 2014 році, за що отримав звання Героя Росії. Але точна його місія невідома — є версія, що саме він евакуював президента Януковича-втікача. 2014-го його кар'єра пішла різко вгору, і незабаром він став заступником міністра оборони. Згодом перейшов на посаду губернатора стратегічної у військовому плані Тульської області.

Путін досі довіряє колишньому керівнику своєї охорони та задоволений тим, як тульські заводи справляються з оборонним замовленням, повідомляють джерела видання.

Відтак Дюмін може спочатку повернутися на посаду заступника міністра з прицілом на посаду міністра.

Російські експерти розглядають Дюміна, як одного з найбільш імовірних кандидатів на наступника Путіна.

Нагадаємо, Кадиров та Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.

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