1. У Пригожина банально закінчуються люди. І він хоче вирішити дві діаметрально протилежні задачі: залишитися головним російським гравцем в Африці й створити свій політичний рух (напевне, на базі Справедливої Росії). Зараз він грає ва-банк, але грає не проти Путіна, а в гру, яку поки не забороняє Путін. Головний партнер Пригожина сьогодні — Ковальчук. Це дає Пригожину певний люфт.

2. Заява Кадирова про те, що він готовий замінити своїми воєнними Вагнер — це спроба повернутися в велику російську політику. Кілька місяців тому його "викинули" з Москви й він перебував до останнього часу в такій собі опалі. Зараз це для нього шанс знову спробувати стати гравцем в Москві.

3. Все це відбувається на фоні системної кризи ФСБ (вони не можуть нічому запобігти, а, значить, будуть робити масові посадки та облави, часто корупційно мотивовані), які мають всі шанси призвести до внутрішніх конфліктів.

Все це відбувається на фоні системної кризи ФСБ (вони не можуть нічому запобігти, а, значить, будуть робити масові посадки та облави, часто корупційно мотивовані), які мають всі шанси призвести до внутрішніх конфліктів

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Що хочуть еліти?

Визначеності. Їм потрібно розуміти куди та для чого вони йдуть. Саме це питання є ключовим для всіх.

Що це все означає глобально:

1. Пригожин, за яким стоїть Ковальчук, підігрів ситуацію до максимуму, але Путін не готовий міняти не лише Шойгу, але й взагалі будь-кого і будь-що. Еліти реально стоять за крок від внутрішньовидової сварки й просто поки нема останньої іскри.

Якщо Путін не зробить різких кроків, а він боїться їх робити, криза еліт має всі шанси вибухнути протягом наступних 2-3 місяців, якщо у росіян не буде перемог на фронті

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2. Якщо Путін не зробить різких кроків, а він боїться їх робити, криза еліт має всі шанси вибухнути протягом наступних 2-3 місяців, якщо у росіян не буде перемог на фронті.

Знову-таки, хочу, щоб всі ми розуміли: поки це лише передумови. Чи втіляться вони в реальність, поки сказати дуже складно. Єдине, в чому точно можна бути впевненим, так це в тому, що ніколи режим Путіна не був таким близьким до системної кризи.

UPD. Пригожин заявив, що йому пообіцяли достатньо снарядів. Але ми маємо чітко розуміти: конфлікт не вичерпано! У Пригожина нема людей. Конфлікт неможливо просто так вичерпати. Йому треба дати людей або за 10-14 днів він знову почне нити. Я ще раз наголошую: він ставить дві протилежні цілі: зберегти Африку і закріпитися в політиці. Поки ці цілі не перетинаються. Тому або йому дозволяють ці цілі обʼєднати (повернуть зеків, наприклад) або конфлікт триватиме.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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