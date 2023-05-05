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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Пригожин почав виборчу кампанію?

Вадим Денисенко
5 травня, 2023 п'ятниця
14:09
Погляд Вадим Денисенко

"Кухар Путіна" хоче красиво і без політичних втрат отримати можливість вийти з війни на Донбасі

1. Справді, Пригожин розпочав президентську кампанію. Але є одне маленьке "але": він не знає, що він розпочав цю кампанію. Поки все це в "уяві" його опонентів.

2. Досі Пригожин не був (і зараз не є) опозицією до Путіна. Він робив і робить все, що йому не забороняє влада. Але на відміну від інших політичних гравців він має дві переваги: він говорить правду (правда, як ви всі розумієте, поняття відносне) і щось реально робить, а не лише триндить. Але повторюся: він не є опозиціонером.

У Пригожина починають частково закінчуватися люди й він починає потихеньку готуватися до згортання активностей на Донбасі (піти без перемоги не можна, тому мають бути винні). Друга причина: є підозри, що йому не дають можливості вклинитись в воєнний конфлікт в Судані (там він підтримував керівника сил спецпризначень, а Кремль підтримує чинну владу)

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3. Протягом останніх тижнів намітилося певне перемир‘я між Пригожиним і армійським керівництвом. Нинішній зрив цього перемир‘я пов‘язаний з двома речами: у Пригожина починають частково закінчуватися люди й він починає потихеньку готуватися до згортання активностей на Донбасі (піти без перемоги не можна, тому мають бути винні). Друга причина: є підозри, що йому не дають можливості вклинитись в воєнний конфлікт в Судані (там він підтримував керівника сил спецпризначень, а Кремль підтримує чинну владу). Хоча це питання потребує окремого, глибшого, дослідження, зважаючи на те, що Судан може стати новою найгарячішою точкою Африки з загрозою перекидання конфлікту на сусідні території.

Отже, яка ціль Пригожина на цьому етапі?

1. Він хоче красиво і без політичних втрат отримати можливість вийти з війни на Донбасі. Відео з трупами — це не про цих людей (він безжально посилає на смерть сотню таких мужиків щодня). Це про його політичне майбутнє. Інший варіант — залишитися на Донбасі, але отримати доступ до людського ресурсу тюрем.

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Він справді став занадто великим, щоб на нього не зважати. Але він все ще достатньо малий, щоб стати самостійним гравцем. Саме тому він поки боїться навіть подумати, що можна піти в опозицію до Путіна. Опозиціонером він стане тільки тоді, коли йому особисто загрожуватиме фізична смерть

2. Він поки взагалі не мислить категорією президентських виборів у РФ, як би нам цього не хотілося. Для нього зараз важливо зберегти високий рівень довіри російського суспільства і, паралельно, зберегти впливи в Африці. Навколо нього вибудовуються нові та ворожі до нього приватні воєнні кампанії, які хочуть зайняти його місце під африканським сонцем.

Саме ці дві речі складають його порядок денний сьогодні. Що буде далі й чи реально в нього з‘являться політичні амбіції вищого рівня, сказати дуже складно. Хоча спекуляції на цю тему вигідні всім, хто сьогодні воює з Пригожиним. Він справді став занадто великим, щоб на нього не зважати. Але він все ще достатньо малий, щоб стати самостійним гравцем. Саме тому він поки боїться навіть подумати, що можна піти в опозицію до Путіна. Опозиціонером він стане тільки тоді, коли йому особисто загрожуватиме фізична смерть.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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