Тупувата імперія злодіїв
Останні місяці росіяни перестали вигадувати будь-які ІПСО
Вони просто дзеркалять: якщо щось зайшло у них, вони тупо копіюють і пробують це розкрутити у нас (класичний приклад — їх страшенно тривожили тг-канали про повістки, які росіяни створювали по своїх містах, тому вони масово ринулися це робити у нас).
Але Захарова показала найвищий пілотаж віддзеркалення: в заяві про перейменування Росії в Московію вона назвала Володимира Зеленського "бункерним".
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Ці люди ніколи нічого не можуть вигадати свого. Одним словом: від вкраденої назви країни до вкраденого прізвиська)
І після цього хтось ще сумнівається в тому, що ці люди ніколи нічого не можуть вигадати свого. Одним словом: від вкраденої назви країни, до вкраденого прізвиська).
А якщо серйозно, проти них ще ніхто активно не воював на полі історичної пам‘яті та культури. Тому, нам просто необхідно зараз перейменувати Росію в Московію. Культурна війна деморалізує їх не менше, ніж ситуація на фронті. Московія — легалізує московитів, сибіряків і поволжців. І це не про сепаратизм, якого зараз немає. Це про зміну символічного простору і про майбутні розколи, які розвалять цю тупувату імперію злодіїв.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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