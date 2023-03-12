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Тупувата імперія злодіїв

Вадим Денисенко
12 березня, 2023 неділя
18:06
Погляд Вадим Денисенко

Останні місяці росіяни перестали вигадувати будь-які ІПСО

Вони просто дзеркалять: якщо щось зайшло у них, вони тупо копіюють і пробують це розкрутити у нас (класичний приклад — їх страшенно тривожили тг-канали про повістки, які росіяни створювали по своїх містах, тому вони масово ринулися це робити у нас).

Але Захарова показала найвищий пілотаж віддзеркалення: в заяві про перейменування Росії в Московію вона назвала Володимира Зеленського "бункерним".

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Ці люди ніколи нічого не можуть вигадати свого. Одним словом: від вкраденої назви країни до вкраденого прізвиська)

І після цього хтось ще сумнівається в тому, що ці люди ніколи нічого не можуть вигадати свого. Одним словом: від вкраденої назви країни, до вкраденого прізвиська).

А якщо серйозно, проти них ще ніхто активно не воював на полі історичної пам‘яті та культури. Тому, нам просто необхідно зараз перейменувати Росію в Московію. Культурна війна деморалізує їх не менше, ніж ситуація на фронті. Московія — легалізує московитів, сибіряків і поволжців. І це не про сепаратизм, якого зараз немає. Це про зміну символічного простору і про майбутні розколи, які розвалять цю тупувату імперію злодіїв.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Новини
Росія
Володимир Зеленський
війна з Росією
Марія Захарова
пропаганда
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