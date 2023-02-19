Про це він написав у своєму телеграмі.

Кадиров заявив, що на таку думку його надихнула "ефективність" ПВК Вагнера. За його словами, угрупування Пригожина довело необхідність створення приватних військових компаній.

"Вже зараз можна впевнено говорити, що "Вагнер" залізно довів свою ефективність у військовому плані та підвів межу під розмовами про необхідність ПВК. Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні та необхідні. Тому я серйозно планую при завершенні роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде", - пише він.