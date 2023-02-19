Кадиров заявив, що створить власну ПВК
Рамзан Кадиров заявив, що планує створити власну ПВК після того, як покине пост глави Чечні
Про це він написав у своєму телеграмі.
Кадиров заявив, що на таку думку його надихнула "ефективність" ПВК Вагнера. За його словами, угрупування Пригожина довело необхідність створення приватних військових компаній.
"Вже зараз можна впевнено говорити, що "Вагнер" залізно довів свою ефективність у військовому плані та підвів межу під розмовами про необхідність ПВК. Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні та необхідні. Тому я серйозно планую при завершенні роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде", - пише він.
- Загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені.
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