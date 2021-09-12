Кадирову вручили орден за розвиток медицини

Нагороду він отримав він голови Російського наукового медичного товариства терапевтів, академіка РАН Анатолія Мартинова й головного позаштатного спеціаліста-пульмонолога Центрального федерального округу Росії Андрія Малявіна, повідомляє Еспресо.TV.



"Сьогоднішній стан охорони здоров'я регіону - свідоцтво того, яку велику увагу і підтримку надає Рамзан Кадиров сфері охорони здоров'я і медичної спільноти", - цитує КавказРеалії міністра охорони здоров'я Чечні Ельхана Сулейманова.



При цьому саме в Чечні, нагадаємо, фіксується найвищий на підконтрольних Росії територіях рівень смертності від COVID.



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Неймовірних обсягів досягла там і корупція в галузі медицини. Як і розкрадання коштів на лікування населення, наголошують в опозиції.



"Ще одна проблема - це проблема кадрів. З причини того, що корупція пронизує всі сфери республіки, на посади беруть не компетентних фахівців, а своїх родичів, які закінчили республіканські навчальні заклади, в яких готують рабську силу, а не фахівців. Ситуація є настільки плачевна, що чеченці їздять лікуватися до сусідніх регіонів, наприклад, в Дагестан і Ставропольський край, де медицина місцевими жителями вважається досить відсталою й поганою. Але це космос в порівнянні з медициною путінсько-кадировської Чечні", - описує стан справ з медичною галуззю Чечні опозиційний до Кадирова телеграм-канал 1ADAT.



"За такий "внесок" по шаріату голова Кадирова давно розлучилася б з тілом, а за світськими законами він би сидів у в'язниці, як корупціонер і чиновник, який завдав шкоди цілій державі своєю "роботою". Але в прекрасній путінській Росії йому вручають нагороду. Нагороду за те, що зробив все для того, щоб чеченці жили менше та гірше", - наголошується в повідомленні.





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