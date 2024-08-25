День шахтаря: професія мужніх та витривалих людей
Щороку в останню неділю серпня українці відзначають День шахтаря — свято, яким вшановують тих, хто важкою працею видобуває копалини з надр землі
У 2024 році це професійне свято припадає на 25 серпня. Воно є символом мужності, витривалості та важкої праці, яка стоїть за цією небезпечною справою.
Історія свята та значення
Спочатку День шахтаря українці святкували у складі Радянського Союзу, його започаткували у вересні 1947 року, відзначаючи вагомий внесок гірників у масштабну індустріалізацію країни, за ініціативою Оніка Дмитра та Засядька Олександра - міністрів вугільного сектора. Про це зазначають в матеріалі DilovaMova.
У незалежній Україні свято почали відзначати відповідно до Указу Президента №304/93 в останню неділю серпня, адже шахтарська праця була та залишається ключовою для забезпечення енергетичної безпеки держави. Указ Леоніда Кравчука набув чинності від 16 серпня 1993 року.
Шахтарська професія — одна з найбільш небезпечних у світі. Гірники постійно піддаються ризику через складні умови праці: це і загрози обвалів, вибухів та небезпеку витоку токсичних газів. Однак, незважаючи на всі загрози, тисячі українців щодня спускаються в шахти, щоб забезпечити країну вугіллям, яке є основним джерелом енергії для низки підприємств та електростанцій.
Фото: Forbes
Виклики сьогодення та традиції
На тлі війни та економічної кризи, шахтарі опинилися в складних умовах. Багато шахт на сході України було пошкоджено або зруйновано під час бойових дій, а низка перебуває на тимчасово окупованих територіях. Однак, ці професіонали продовжують працювати в умовах, які вимагають не лише фізичної витривалості, а й психологічної стійкості. Вони забезпечують країну енергією, долаючи труднощі й ризики кожного дня.
Для шахтарських районів і міст, це свято давно перетворився на одне з найважливіших. Цього дня фахівці гірничої справи отримують привітання від керівництва підприємств, місцевих громад та державних діячів, а також у цей день традиційно організовують заходи, де згадують про важливу роль цих спеціалістів у житті країни.
День шахтаря — це не лише свято однієї професії, але й нагадування про тих людей, хто щоденно, часто в небезпечних умовах, забезпечує добробут і розвиток країни. Важливість шахтарської праці для енергетичної стабільності України неможливо переоцінити, тому цей день — гарна нагода висловити вдячність і підтримку всім фахівцям, які працюють для нашого спільного майбутнього.
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