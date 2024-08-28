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Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції

Крістіна Слончак
28 серпня, 2024 середа
18:00
Свята Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя

У цей день вшановують трагічну подію, коли Іоан (Іван) Хреститель, відомий своєю духовною місією і проповідями покаяння, був страчений за наказом царя Ірода

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Повна назва цього важливого християнського свята - Усікновення глави пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Він був прикладом смиренності та відданості Богу, а його мученицька смерть свідчить про важливість збереження духовної чистоти в умовах несправедливості та спокус.

Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя у 2024 році?

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя тепер відзначають не 11 вересня, а 29 серпня. У 2024 році дата цієї події припадає на четвер.

Історія та значення події

Іван Хреститель був величним пророком, який передвіщав пришестя Месії та хрестив Ісуса Христа на річці Йордан. Він викривав гріхи людей і не боявся публічно говорити про них. Саме за те, що Іван засудив шлюб царя Ірода Антипи з Іродіадою, дружиною його брата Філіпа, він потрапив до в’язниці. Однак, Іродіада вважала, що простого ув'язнення замало для покарання Іоана, адже була дуже озлоблена на нього за публічний осуд. 

Під час святкування дня народження Ірода, дочка Іродіади Соломія виконала танець, який настільки сподобався царю, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Під тиском матері Соломія попросила голову Івана Хрестителя на таці. Ірод, не бажаючи порушувати слова, наказав виконати це жахливе прохання. Так Іван Хреститель прийняв мученицьку смерть.

Після страти Іоана Предтечі, його учні поховали тіло. Ця подія описана в Євангеліє (Мф. 14, 1—12; Мк. 6, 14-29; Лк. 9, 7-9).

І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана в в'язниці. І принесли на полумискові його голову, та й дали́ дівчині, а та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло, і поховали його, та прийшли й сповістили Ісуса, - прописано в Євангеліє від Матвія 14:9-12.

Фото: uapc.te.ua

Усікновення голови Івана Хрестителя символізує боротьбу за правду і моральні принципи, навіть ціною життя. Він залишився непохитним у своїй вірі та вірності Божій волі, незважаючи на переслідування.

Цей день також нагадує про небезпеки людських пристрастей і бажань, оскільки саме вони призвели до трагедії. Ірод поступився слабкостям і честолюбству, що призвело до гріха і смертельної несправедливості.

Традиції та обмеження

Традиційно у храмах проводять богослужіння, які включають молебні. Віряни моляться за заступництво святого Іоанна, просять зцілення від болю, а також інших тілесних та духовних недуг.

Свято Усікновення голови святого Івана Хрестителя належить до числа досить суворих, тому віряни дотримуються посту. У цей день не можна вживати м’ясних та молочних продуктів, а також утримуватись від будь-яких розваг. Вважається, що важливо присвятити час молитві, роздумам про духовне життя та самозаглибленню.

Також не варто різати овочі, фрукти та інші продукти круглої форми, які візуально можуть нагадувати голову. Люди намагаються не використовувати гострі предмети і навіть не їсти круглих червоних продуктів, як-от кавун чи помідори.

У день Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя існує традиція молитися за зцілення від головного болю. Вважається, що його заступництво допомагає зцілитися від такої недуги та полегшити біль.

Відзначення цього свята закликає вірян задуматися про власне життя, духовну боротьбу, а також про здатність вистояти у важких ситуаціях, зберігаючи віру та чесність перед Богом і людьми.

Теги:
Новини
Суспільство
християнство
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