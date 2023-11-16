Камерон прибув до України з першим візитом після призначення головою МЗС Британії та зустрівся із Зеленським
У четвер, 16 листопада, до України прибув Девід Камерон з першим візитом після призначення головою МЗС Британі. Він вже провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським
Про це повідомив Володимир Зеленський та Офіс президента.
"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", - йдеться у повідомленні.
Фото: www.president.gov.ua
Зазначається, що лідери обговорили зброя для українських військових, посилення ППО, захист українців і критичної інфраструктури. Також важливим питанням була ситуація у Чорному морі та подальша робота "зернового коридору".
Окрему увагу лідери приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.
"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну, - сказав Зеленський.
- 13 листопада прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак звільнив міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман, а на її місце призначив міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі. Відповідно, його колишню посаду обійняв експрем'єр Британії Камерон.
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