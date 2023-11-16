Камерон прибув до України з першим візитом після призначення головою МЗС Британії та зустрівся із Зеленським

Про це повідомив Володимир Зеленський та Офіс президента.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", - йдеться у повідомленні.

Фото: www.president.gov.ua

Зазначається, що лідери обговорили зброя для українських військових, посилення ППО, захист українців і критичної інфраструктури. Також важливим питанням була ситуація у Чорному морі та подальша робота "зернового коридору".

Окрему увагу лідери приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну, - сказав Зеленський.