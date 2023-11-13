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Оновлено

Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії

13 листопада, 2023 понедiлок
12:36
Світ Девід Кемерон

У понеділок, 13 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак звільнив міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман, а на її місце призначив міністр закордонних справ Джеймса Клеверлі. Відповідно, його колишню посаду обійняв експрем'єр Британії Камерон

Про це повідомляє Reuters.

Під тиском опозиційних законодавців і членів його власної правлячої Консервативної партії, які вимагали відставки Браверман, Сунак виступив проти міністра внутрішніх справ, попросивши її "покинути уряд".

Ріші Сунак звільнив жорсткого міністра внутрішніх справ Британії Суеллу Браверман

Фото: Getty Images

 

Минулого тижня Браверман кинула виклик Сунаку, опублікувавши статтю, в якій звинуватив поліцію у застосуванні "подвійних стандартів" у ставленні до протестів - аргумент, який, за словами опозиційних лейбористів, розпалив напруженість на пропалестинській демонстрації в суботу.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі замінить Браверман на посаді міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє ВВС.

"Було справжньою несподіванкою, коли Джеймс Клеверлі пройшовся по Даунінг-стріт через кілька хвилин після того, як з’явилася новина про звільнення Суелли Браверман. Традиційна хореографія перестановок свідчить про те, що Клеверлі замінює її", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на посаді міністра закордонних справ Джеймса Клевері замінить колишній прем’єр-міністр Девід Кемерон.

"Щойно було оголошено, що Девід Кемерон, колишній прем’єр-міністр, став новим міністром закордонних справ", - зазначають у виданні.

Лейбористи заявили, що повернення Девіда Кемерона в уряд було схоже на спробу Ріші Сунака розгорнути "рятувальний пліт", щоб утримати своє прем'єрство на плаву. Про це повідомляє Telegraph.

"Кілька тижнів тому Ріші Сунак сказав, що Девід Кемерон був частиною невдалого статус-кво, а тепер він повертає його як свій рятувальний пліт", - зазначив координатор національної виборчої кампанії партії Пета Макфаддена.

Очікується, що Сунак здійснить велику кількість змін у своєму кабінеті, залучивши союзників і звільнивши деяких міністрів, які, за словами його офісу на Даунінг-стріт, не досягли бажаного результату у своїх відомствах.

  • 31 серпня Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії. Прем'єр Ріші Сунак задовольнив прохання і призначив замість нього Гранта Шеппса.
політика
МЗС
Велика Британiя
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