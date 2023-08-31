Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Бен Воллес іде у відставку з посади міністра оборони Британії
Оновлено

Бен Воллес іде у відставку з посади міністра оборони Британії

31 серпня, 2023 четвер
10:41
Світ Бен Воллес

Бен Воллес написав листа прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку з проханням про відставку з посади міністра оборони

Про це повідомляє Sky News.

У листі Воллес високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, а також реакцію уряду на війну РФ проти України.

"Міністерство оборони повернулося на шлях, аби знову стати світовим класом із людьми світового класу. Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші збройні сили, і ця повага лише зросла після війни в Україні", - написав він.

Воллес подякував прем'єр-міністру за дружбу й додав: "Ви та уряд матимете мою підтримку".

Сунак прийняв відставку Воллеса. Він високо оцінив успіхи міністра на посаді та його "виняткову розсудливість".

"Відданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов’язки міністра оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої відданості збройним силам і безпеці Сполученого Королівства... Ви залишаєте посаду з моєю подякою та повагою", - зазначив очільник уряду.

Відповідаючи на запитання, що він робитиме далі, Воллес відповів: "Я дуже радий піти працювати в бар або просто робити щось зовсім інше". Він зазначив, що втомився від політики, якою займається з 1999 року.

Про те, що Воллес може піти у відставку, ЗМІ писали ще в середині липня.

  • 12 липня Воллес відреагував на критику Зеленського про відсутність запрошення України в НАТО. Він сказав, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.
  • Пізніше Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили. Він назвав відносини Великої Британії та України партнерськими.
Новини
Велика Британiя
Читайте також:
30 серпня, 2023 середа
Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня
збитий "Шахед"
30 серпня, 2023 середа
Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
30 серпня, 2023 середа
"Ніхто не має права зневажати людину у формі": мер Дніпра підтримав патрульного, який застосував зброю проти порушника
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
31 серпня
11:43
електроенергія
Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС
11:41
військові з книжками
Військові передали понад 1500 книжок українською мовою дітям, які лікуються в обласних медзакладах
11:31
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
11:16
перегони дронів
ШІ переміг трьох професійних пілотів у перегонах дронів
11:13
Оновлено
безпілотник, дрон
Летіли на Москву та Брянськ: у Росії заявили про збиття безпілотників
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому росіяни бояться поразки у війні та Росія активно домовляється з Північною Кореєю про зброю. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
11:04
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії, загальний залп до 24 "калібрів"
10:54
На фото: Володимир Зеленський та генеральний директор компанії Чарльз Вудберн
Компанія BAE Systems відкриє в Україні представництво та локалізує виробництво озброєнь
10:37
оркі росіяни полон
У Росії заявили про "розгром" українських диверсантів, які нібито проникли у Брянську область для терактів
10:33
гелікоптер Мі-8
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери Мі-8: попередньо 6 загиблих
10:17
Українські порти у блокаді
РФ має "тіньовий флот", який грабує українські порти, - Плетенчук
10:12
ВМС радять ворогу затопити весь Чорноморський флот для захисту Кримського моста: вирішить одразу багато проблем
10:10
Ексклюзив
Карта. Роботине_3008
DeepState: на півдні Новопрокопівки ЗСУ намагаються зламати оборону ворога
10:00
Українські партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі
Українські партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі, - Андрющенко
09:45
Латвія
Латвія витрачає на військову допомогу Україні понад 1% ВВП, - міністерка оборони
09:42
військова підготовка у школах РФ
З 1 вересня школярів у Криму відправлять на курси військової підготовки
09:37
саміт G20
Сі Цзіньпін може пропустити саміт лідерів G20 в Індії, - Reuters
09:35
Ексклюзив
Окупанти
У третій ОШБр назвали нову тактику росіян на Бахмутському напрямку
09:19
Слов'янськ
Армія РФ вночі атакувала сільськогосподарське підприємство у Слов’янську: загинув охоронник
09:08
Харківщина
Росіяни зранку вдарили по Харківщині: поранений чоловік
08:58
міністр оборони України Олексій Резніков
Резніков може залишить пост міністра оборони наступного тижня, наступником розглядатимуть Умєрова, - Железняк
08:56
ЗСУ Бахмут
Сили оборони наступають південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах
08:53
OPINION
Микола Княжицький
Влада України вирішила бойкотувати міжнародні заходи у Польщі, у яких запланована участь українських політиків
08:50
Псков, вибухи
Британська розвідка проаналізувала атаки дронів на території РФ та оцінила роботу російської ППО
08:46
ліки
Екстрена контрацепція без рецепта: Шмигаль відповів на петицію, МОЗ розгляне можливість продажу
08:31
Кім Чен Ин та Путін
Переговори між Росією та КНДР щодо угоди на постачання зброї активно просуваються, - розвідка США
08:30
Японія
За тиждень з пошкодженої АЕС Фукусіма в океан скинули понад 2,9 тис. тонн очищеної води
08:23
армія Тайваню
Байден схвалив військову допомогу Тайваню в рамках програми для суверенних держав
08:00
OPINION
Микола Скиба
Офлайн чи онлайн - ось у чому питання?
07:56
Оновлено
окупанти
ЗСУ ліквідували 610 окупантів, знищили 26 ракет та 31 артсистему за добу, - Генштаб
07:30
льодовик Мармолада
Льодовик у Доломітових Альпах може зменшитись удвічі через зміну клімату, - дослідники
07:07
КНДР
У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї
06:55
лікар гінеколог аборт
У Фінляндії з вересня спрощують процедуру аборту
06:34
похорон Пригожина
Путін навмисно засекретив похорон Пригожина, щоб надалі не перетворити його на мученика, - ISW
06:16
комендантська година
У Києві вводять новий формат перепусток на автівки для пересування під час комендантської години
06:06
Російський газ
Євросоюз збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40% від початку війни в Україні
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка закликає визнати Трампа шахраєм ще до початку суду
05:34
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
Українці знову перевершили очікування: генсек НАТО про успіх контрнаступу ЗСУ
05:08
Псков, вибухи
ППО прикриває лише Москву: в ISW пояснили причини успіху атаки дронів у Пскові
04:40
зерно, порт
У конгресі США підрахували скільки зерна вкрала РФ на окупованих територіях України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV