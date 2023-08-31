Бен Воллес іде у відставку з посади міністра оборони Британії

Про це повідомляє Sky News.

У листі Воллес високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, а також реакцію уряду на війну РФ проти України.

"Міністерство оборони повернулося на шлях, аби знову стати світовим класом із людьми світового класу. Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші збройні сили, і ця повага лише зросла після війни в Україні", - написав він.

Воллес подякував прем'єр-міністру за дружбу й додав: "Ви та уряд матимете мою підтримку".

Сунак прийняв відставку Воллеса. Він високо оцінив успіхи міністра на посаді та його "виняткову розсудливість".

"Відданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов’язки міністра оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої відданості збройним силам і безпеці Сполученого Королівства... Ви залишаєте посаду з моєю подякою та повагою", - зазначив очільник уряду.

Відповідаючи на запитання, що він робитиме далі, Воллес відповів: "Я дуже радий піти працювати в бар або просто робити щось зовсім інше". Він зазначив, що втомився від політики, якою займається з 1999 року.

Про те, що Воллес може піти у відставку, ЗМІ писали ще в середині липня.