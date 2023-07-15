Британський міністр оборони Воллес восени може піти з посади, - BBC
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що, ймовірно, піде у відставку восени під час наступних перестановок у британському уряді
Про це інформує BBC.
Воллес не висуватиметься на наступних загальних виборах, проте відкидає можливість передчасної відставки, що спричинить довибори. Джерела видання повідомляють, що кадрові зміни в уряді Британії очікуються у вересні.
Заява Воллеса прозвучала на тлі припущень, що він може полишити уряд після чотирьох років на посаді. Воллес обіймав посаду очільника міноборони з 2019 року та працював при трьох різних прем'єр-міністрах.
За інформацією BBC, Воллес повідомив прем'єр-міністра Ріші Сунака про своє рішення піти у відставку ще 16 червня.
- 12 липня міністр оборони Британії відреагував на критику Зеленського про відсутність запрошення України в НАТО. Він сказав, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.
- Пізніше Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили. Він назвав відносини Великої Британії та України партнерськими.
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