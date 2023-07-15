Про це інформує BBC.

Воллес не висуватиметься на наступних загальних виборах, проте відкидає можливість передчасної відставки, що спричинить довибори. Джерела видання повідомляють, що кадрові зміни в уряді Британії очікуються у вересні.

Заява Воллеса прозвучала на тлі припущень, що він може полишити уряд після чотирьох років на посаді. Воллес обіймав посаду очільника міноборони з 2019 року та працював при трьох різних прем'єр-міністрах.

За інформацією BBC, Воллес повідомив прем'єр-міністра Ріші Сунака про своє рішення піти у відставку ще 16 червня.