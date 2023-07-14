Про це він написав у Facebook.

"Як хтось, хто був на передовій у підтримці України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо над спільною метою допомогти Україні придбати необхідне для перемоги", - зазначив Воллес.

"Я говорив про необхідність, щоб Україна іноді визнала, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії", - додав чиновник.

Він наголосив, що його висловлювання були звернені не до урядів, а до громадян і парламентів міжнародної спільноти. Також Воллес відзначив, що підтримка України в британському суспільстві є однією з найвищих в Європі та складає понад 70%.

Воллес назвав відносини Великої Британії та України партнерськими.

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", — резюмував він.

Передісторія

На саміті НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, президент Володимир Зеленський обурився наявністю умов для отримання Україною запрошення до НАТО.

Натомість Воллес сказав, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському, - ред.) пагорбі в Америці", - сказав міністр.

На брифінгу у Вільнюсі він також розповів, як торік приїздив до України, щоб отримати перелік необхідної зброї.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати список", - заявив міністр оборони Британії.