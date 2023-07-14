Міністр оборони Британії пояснив, що мав на увазі, коли говорив про "невдячну Україну"
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили. Також він назвав відносини між країнами партнерськими
Про це він написав у Facebook.
"Як хтось, хто був на передовій у підтримці України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо над спільною метою допомогти Україні придбати необхідне для перемоги", - зазначив Воллес.
"Я говорив про необхідність, щоб Україна іноді визнала, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії", - додав чиновник.
Він наголосив, що його висловлювання були звернені не до урядів, а до громадян і парламентів міжнародної спільноти. Також Воллес відзначив, що підтримка України в британському суспільстві є однією з найвищих в Європі та складає понад 70%.
Воллес назвав відносини Великої Британії та України партнерськими.
"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", — резюмував він.
Передісторія
На саміті НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, президент Володимир Зеленський обурився наявністю умов для отримання Україною запрошення до НАТО.
Натомість Воллес сказав, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському, - ред.) пагорбі в Америці", - сказав міністр.
На брифінгу у Вільнюсі він також розповів, як торік приїздив до України, щоб отримати перелік необхідної зброї.
"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати список", - заявив міністр оборони Британії.
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