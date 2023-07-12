Про це пише The Guardian.

Британський міністр оборони вважає, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському, - ред.) пагорбі в Америці", - сказав Воллес.

На брифінгу у Вільнюсі він також розповів, як торік приїздив до України, щоб отримати перелік необхідної зброї.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати список", - заявив міністр оборони Британії.

Водночас міністр оборони розуміє, що Зеленський, за його словами, звертався до своєї публіки. Воллес додав, що остаточна угода саміту "є гарною для України".

Чому обурювався Зеленський

У вівторок, 11 липня, у столиці Литви Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. Члени Альянсу обговорюють виклики, які стоять перед країнами-членами зараз та можуть виникнути в майбутньому з огляду на агресію Росії та проблеми тероризму. Еспресо веде онлайн-трансляцію найважливіших подій заходу.

Зокрема, у перший день саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Однак Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".Президент України наголосив, що Україна цінує відкритість, але, за його словами, прямо зараз на полях саміту ведеться обговорення формулювань щодо запрошення до Альянсу, в яких Україна не бере участь.

У Білому домі також прокоментували заяву Зеленського. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Україна все ще має виконати вимоги, перш ніж зможе приєднатися до НАТО. Він також заявив, що Україна не зможе вступити до Альянсу, доки знаходиться у стані війни.