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Головна Спорт Камерун несподівано переміг Бразилію, але вилетів з ЧС-2022

Камерун несподівано переміг Бразилію, але вилетів з ЧС-2022

2 грудня, 2022 п'ятниця
23:01
Спорт Матч Камерун - Бразилія, ЧС-2022

У 3-му турі групової стадії ЧС-2022 збірна Бразилії програла Камеруну

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Лусаїлі закінчився сенсаційною перемогою Камеруна з рахунком 1:0. Виграшний гол на 92-й хвилині забив Венсан Абубакар.

Цікаво, що при святкуванні форвард зняв футболку - за це отримав другу жовтку картку і достроково закінчив гру.

Бразилія набрала за 3 матчі 6 очок, і з першого місця вийшла у плей-офф ЧС-2022. Друге місце у групі G посіла Швейцарія, у них 4 бали. Камерун з трьома очками третій. Сербія - остання - 1 набраний бал.

В 1/8 фіналу Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.

ЧС-2022

3-й тур. Група G

2 грудня 

Камерун - Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

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футбол
Бразилія
чемпіонат світу-2022
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