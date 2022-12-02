Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Лусаїлі закінчився сенсаційною перемогою Камеруна з рахунком 1:0. Виграшний гол на 92-й хвилині забив Венсан Абубакар.

Цікаво, що при святкуванні форвард зняв футболку - за це отримав другу жовтку картку і достроково закінчив гру.

Бразилія набрала за 3 матчі 6 очок, і з першого місця вийшла у плей-офф ЧС-2022. Друге місце у групі G посіла Швейцарія, у них 4 бали. Камерун з трьома очками третій. Сербія - остання - 1 набраний бал.

В 1/8 фіналу Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.

ЧС-2022

3-й тур. Група G

2 грудня

Камерун - Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

1 грудня збірна Бельгії зіграла внічию проти Хорватії і вилетіла з турніру, в паралельній зустрічі Канада програла Марокко. Збірна Японії перемогла Іспанію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Німеччина виявилась сильнішою за Коста-Рику, але покинула турнір.

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