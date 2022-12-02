Камерун несподівано переміг Бразилію, але вилетів з ЧС-2022
У 3-му турі групової стадії ЧС-2022 збірна Бразилії програла Камеруну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Лусаїлі закінчився сенсаційною перемогою Камеруна з рахунком 1:0. Виграшний гол на 92-й хвилині забив Венсан Абубакар.
Цікаво, що при святкуванні форвард зняв футболку - за це отримав другу жовтку картку і достроково закінчив гру.
Бразилія набрала за 3 матчі 6 очок, і з першого місця вийшла у плей-офф ЧС-2022. Друге місце у групі G посіла Швейцарія, у них 4 бали. Камерун з трьома очками третій. Сербія - остання - 1 набраний бал.
В 1/8 фіналу Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.
ЧС-2022
3-й тур. Група G
2 грудня
Камерун - Бразилія 1:0
Гол: Абубакар, 90+2
- 1 грудня збірна Бельгії зіграла внічию проти Хорватії і вилетіла з турніру, в паралельній зустрічі Канада програла Марокко. Збірна Японії перемогла Іспанію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Німеччина виявилась сильнішою за Коста-Рику, але покинула турнір.
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