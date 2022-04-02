Кам'янець-Подільский став побратимом канадського міста Брантфорд

Про це в парламенті Канади сказав депутат Ларі Брок, передає Укрінформ.



"Із гордістю оголошую, що місто Брантфорд стало побратимом Кам’янця-Подільського в Україні. Це - символічний жест, який ініціює дуже потрібну практичну підтримку", - повідомив він.



Ларі Брок заувжаив, що Кам'янець-Подільський дуже допомагає українським вимушеним переселенцям і підтримує українських військових. Депутат додав, що закликає своїх колег співпрацюватм з іншими містами для пошуку "побратимів" в Україні.



"Канада має багато шляхів для допомоги", - наголосив він.

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