Кам'янець-Подільский став побратимом канадського міста Брантфорд
Кам’янець-Подільський уклав договір про дружбу та співпрацю з Брантфордом, розташованим біля Торонто в Канаді
Про це в парламенті Канади сказав депутат Ларі Брок, передає Укрінформ.
"Із гордістю оголошую, що місто Брантфорд стало побратимом Кам’янця-Подільського в Україні. Це - символічний жест, який ініціює дуже потрібну практичну підтримку", - повідомив він.
Ларі Брок заувжаив, що Кам'янець-Подільський дуже допомагає українським вимушеним переселенцям і підтримує українських військових. Депутат додав, що закликає своїх колег співпрацюватм з іншими містами для пошуку "побратимів" в Україні.
"Канада має багато шляхів для допомоги", - наголосив він.
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