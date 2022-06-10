Канада має намір конфіскувати у Росії $328 млн

Про це свідчать дані канадської поліції.

Зазначається, що в країні вже готують законопроєкт, який дозволить не лише блокувати, а й конфіскувати заморожені активи.

За даними CBC, палата громад може схвалити відповідний законопроєкт до кінця червня. Наразі документ проходить юридичну оцінку.

Під конфіскацію поправок може потрапити рухоме та нерухоме майно, а також рахунки в банках та криптогаманці. Однак, потенційна вартість нерухомості, на які поширюються ці санкції, поки що невідома.

Видання зазначає, що у документі не уточнюється, хто саме отримає вилучені кошти. Теоретично вони можуть передаватися чи гуманітарним організаціям, чи безпосередньо українському уряду.

Конфіскація російських активів була центральною темою на зустрічі вищих економічних чиновників країн G7, ідея отримала підтримку з боку Німеччини та Канади. При цьому адміністрація Байдена побоюється, що конфіскація заморожених в результаті санкцій активів Росії може підірвати репутацію Сполучених Штатів.

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