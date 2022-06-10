Канада має намір конфіскувати у Росії $328 млн
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Канаді заморозили російські активи на 412,1 млн канадських доларів ($328,6 млн), тепер ці кошти хочуть конфіскувати
Про це свідчать дані канадської поліції.
Зазначається, що в країні вже готують законопроєкт, який дозволить не лише блокувати, а й конфіскувати заморожені активи.
За даними CBC, палата громад може схвалити відповідний законопроєкт до кінця червня. Наразі документ проходить юридичну оцінку.
Під конфіскацію поправок може потрапити рухоме та нерухоме майно, а також рахунки в банках та криптогаманці. Однак, потенційна вартість нерухомості, на які поширюються ці санкції, поки що невідома.
Видання зазначає, що у документі не уточнюється, хто саме отримає вилучені кошти. Теоретично вони можуть передаватися чи гуманітарним організаціям, чи безпосередньо українському уряду.
- Конфіскація російських активів була центральною темою на зустрічі вищих економічних чиновників країн G7, ідея отримала підтримку з боку Німеччини та Канади. При цьому адміністрація Байдена побоюється, що конфіскація заморожених в результаті санкцій активів Росії може підірвати репутацію Сполучених Штатів.
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