Канада надасть додаткову підтримку органам безпеки України

Про це канадський премʼєр заявив під час промови на Кримській платформі.

Допомога Канади включатиме підтримку Національної поліції України та ДСНС. Трюдо також заявив про намір своєї країни постачати обладнання органам безпеки України, а також надавати їм технічну підтримку. Крім того, Канада має намір запропонувати українському МВС консультації.

Канадський премʼєр також пообіцяв допомагати Україні на інформаційному фронті.

"Ми й надалі боротимемося з дезінформацією. Канада створить відповідну групу, аби посилити свою змогу стежити за російською дезінформацією та боротися з нею. Ми матимемо глибшу міжнародну спільну працю через Велику сімку", - заявив Трюдо.

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