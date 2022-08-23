Канада надасть додаткову підтримку органам безпеки України
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір країни надавати додаткову підтримку органам безпеки України
Про це канадський премʼєр заявив під час промови на Кримській платформі.
Допомога Канади включатиме підтримку Національної поліції України та ДСНС. Трюдо також заявив про намір своєї країни постачати обладнання органам безпеки України, а також надавати їм технічну підтримку. Крім того, Канада має намір запропонувати українському МВС консультації.
Канадський премʼєр також пообіцяв допомагати Україні на інформаційному фронті.
"Ми й надалі боротимемося з дезінформацією. Канада створить відповідну групу, аби посилити свою змогу стежити за російською дезінформацією та боротися з нею. Ми матимемо глибшу міжнародну спільну працю через Велику сімку", - заявив Трюдо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.53
Купівля 39.53Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе