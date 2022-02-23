Канада планує ввести проти Росії додаткові санкції в разі її подальшого вторгнення в Україну

Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.



"Оголошені вчора кроки - це лише початок. Як ми раніше говорили, якщо Росія продовжить вторгнення до України, то наразиться на жорсткі погоджені економічні санкції та сильний тиск", - наголосила вона.



За словами міністерки, Канада вже підготувала відповідь на подальшу агресію РФ проти України.



"Ми готові діяти проти ще більшої частини російського фінансового сектору та олігархів, й готові зробити серйозні оголошення, пов’язані з канадським експортом до Росії", - зазначила Мелані Жолі.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що Канада готується запровадити санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР".