Канада планує ввести проти Росії додаткові санкції в разі її подальшого вторгнення в Україну
Канада підготувала додаткові санкції проти фінансового сектора й олігархів РФ на випадок нового російського вторгнення в Україну
Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.
"Оголошені вчора кроки - це лише початок. Як ми раніше говорили, якщо Росія продовжить вторгнення до України, то наразиться на жорсткі погоджені економічні санкції та сильний тиск", - наголосила вона.
За словами міністерки, Канада вже підготувала відповідь на подальшу агресію РФ проти України.
"Ми готові діяти проти ще більшої частини російського фінансового сектору та олігархів, й готові зробити серйозні оголошення, пов’язані з канадським експортом до Росії", - зазначила Мелані Жолі.
- Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що Канада готується запровадити санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР".
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