Про це повідомили в офісі глави уряду Канади за підсумками зустрічі між прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та президенткою Молдови Маєю Санду.

"Канада також оголосила про намір запровадити новий пакет санкцій відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи у зв'язку з незаконним і жорстоким вторгненням та окупацією України Росією. Ці нові правила дозволять Канаді запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб у Молдові, які систематично порушують права людини, ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку або причетні до значних корупційних діянь", – заявили в офісі Трюдо.

Окрім цього, глава уряду Канади також оголосив, що за допомогою програми партнерства технічної допомоги та у співпраці з Офісом уповноваженого з питань федеральної юстиції Канади, країна відправить суддів до Молдови для обміну досвідом, щоб посилити інституційну спроможність і зміцнити підзвітність і доброчесність суддів.

Також зазначається, що Канада розпочне втілення у Молдові проєкту, що допоможе покращити спроможність Національної поліції Молдови підтримувати безпеку, особливо у регіонах зі значною кількістю біженців та мігрантів.