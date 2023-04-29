Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Поки триває війна Росії, українські військові та цивільні стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції збройних сил Канади UNIFIER, під час якої команда канадських саперів у Польщі навчає українських військових багатьох навичок, необхідних для виживання та витривалості", - наголосили у відомстві.

У Генштабі зауважили, що канадські військові прибули до Польщі, щоб використати свій досвід, навчити ЗСУ та забезпечити їхню оперативну готовність.