У Польщі канадські інструктори навчають ЗСУ мінної безпеки
Канадські сапери-інструктори навчають ЗСУ мінної безпеки в межах операції UNIFIER у Польщі
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Поки триває війна Росії, українські військові та цивільні стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції збройних сил Канади UNIFIER, під час якої команда канадських саперів у Польщі навчає українських військових багатьох навичок, необхідних для виживання та витривалості", - наголосили у відомстві.
У Генштабі зауважили, що канадські військові прибули до Польщі, щоб використати свій досвід, навчити ЗСУ та забезпечити їхню оперативну готовність.
- 21 квітня Оттава оголосила про надання Києву нового пакету допомоги на суму близько $29 млн, який, серед іншого, включатиме боєприпаси та снайперські гвинтівки.
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