Канада та Латвія спільно організують навчання з розвитку лідерських навичок для українських військових
Канада та Латвія проведуть спільні навчання для українських військових уже з 15 травня. Програма буде зосереджена на розвитку їхніх лідерських якостей
Про це заявив міністр оборони Канади Аніта Ананд, пише Укрінформ.
"Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії, починаючи вже з 15 травня. У партнерстві між збройними силами Канади та Латвії ми проводитимемо навчання із розвитку лідерських навичок військовослужбовців ЗСУ", - сказала Ананд.
У рамках програми українські молодші офіцери навчатимуться "відповідальності на полі бою, процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання".
За словами Ананд, Канада вже провела навчання для понад 36 тис. українських військових, а "завдячуючи цій новій програмі, підготує ще більше".
- Сполучені Штати продовжують проводити навчання підрозділів ЗСУ на полігоні в німецькому Графенвері. Зараз там перебувають понад дві тисячі українських військових.
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