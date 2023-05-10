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Інструктори зі США навчають близько 2 тис. українських військових у Німеччині, - Пентагон

10 травня, 2023 середа
06:47
Світ Військові навчання ЗСУ

Сполучені Штати продовжують проводити навчання підрозділів ЗСУ на полігоні в німецькому Графенвері. Зараз там перебувають понад дві тисячі українських військових

Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Навчання продовжуються у Графенвері", - зауважив речник США.

За його словами, зараз там перебувають понад дві тисячі українських військовослужбовців.

"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", - сказав генерал Райдер.

Крім цього, він зауважив, що подальші навчання залежатимуть від того, скільки військовослужбовців Збройні Сили України зможуть відправляти для проведення тренувань.

  • Раніше міністр оборони Сполученого Королівства Ендрю Меррісон ствердив, що 14 тис. українських військовослужбовців повернулися на захист Батьківщини, пройшовши підготовку у Великій Британії.
  • Крім того, у Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом данських інструкторів проходять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції.

Німеччина
Пентагон
ЗСУ
Війна з Росією
США
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