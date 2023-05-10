Інструктори зі США навчають близько 2 тис. українських військових у Німеччині, - Пентагон
Сполучені Штати продовжують проводити навчання підрозділів ЗСУ на полігоні в німецькому Графенвері. Зараз там перебувають понад дві тисячі українських військових
Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.
"Навчання продовжуються у Графенвері", - зауважив речник США.
За його словами, зараз там перебувають понад дві тисячі українських військовослужбовців.
"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", - сказав генерал Райдер.
Крім цього, він зауважив, що подальші навчання залежатимуть від того, скільки військовослужбовців Збройні Сили України зможуть відправляти для проведення тренувань.
- Раніше міністр оборони Сполученого Королівства Ендрю Меррісон ствердив, що 14 тис. українських військовослужбовців повернулися на захист Батьківщини, пройшовши підготовку у Великій Британії.
- Крім того, у Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом данських інструкторів проходять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції.
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