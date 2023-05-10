Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Навчання продовжуються у Графенвері", - зауважив речник США.

За його словами, зараз там перебувають понад дві тисячі українських військовослужбовців.

"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", - сказав генерал Райдер.

Крім цього, він зауважив, що подальші навчання залежатимуть від того, скільки військовослужбовців Збройні Сили України зможуть відправляти для проведення тренувань.