Українські військові розпочали спільні навчання з британцями та данцями
У Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом данських інструкторів проходять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у facebook.
"Військовослужбовці Збройних сил Королівства Данії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію", - йдеться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій ЗСУ, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.
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"Під керівництвом інструкторів Збройних сил Королівства Данії, новобранці Збройних Сил України стали підготовленішими до бойових умов", - додають у Генштабі ЗСУ.
Королівство Данія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права.
Прибувши до Великої Британії у 2023 році, контингент військовослужбовців Збройних сил Данії приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців.
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