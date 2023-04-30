Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у facebook.

"Військовослужбовці Збройних сил Королівства Данії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій ЗСУ, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

Читайте також: Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" три прикордонні загони

"Під керівництвом інструкторів Збройних сил Королівства Данії, новобранці Збройних Сил України стали підготовленішими до бойових умов", - додають у Генштабі ЗСУ.

Королівство Данія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права.

Прибувши до Великої Британії у 2023 році, контингент військовослужбовців Збройних сил Данії приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців.