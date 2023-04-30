Про це він написав у telegram, у привітанні прикордонникам із професійним святом.

"Вітаю бойових побратимів з Днем прикордонника України! Ви перші, хто зустрів наступ російських окупантів на українському кордоні. Ви перші, хто дав гідну відповідь ворогу", - наголосив Залужний.

Зокрема він тако зазначив, що прикордонники, як тоді, так і зараз, демонструють відвагу та відданість Батьківщині.

Пліч-о-пліч зі Збройними Силами міцно стоять в бою на передніх рубежах та героїчно стримують ворога на всіх напрямках, - додав Головнокомандувач ЗСУ та подякував прикордонникам за службу.