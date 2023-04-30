"Ви перші, хто дав гідну відповідь загарбникам": Залужний привітав прикордонників із професійним святом
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що прикордонники перші, хто зустрів наступ російських загарбників і дав їм гідну відповідь
Про це він написав у telegram, у привітанні прикордонникам із професійним святом.
"Вітаю бойових побратимів з Днем прикордонника України! Ви перші, хто зустрів наступ російських окупантів на українському кордоні. Ви перші, хто дав гідну відповідь ворогу", - наголосив Залужний.
Зокрема він тако зазначив, що прикордонники, як тоді, так і зараз, демонструють відвагу та відданість Батьківщині.
Пліч-о-пліч зі Збройними Силами міцно стоять в бою на передніх рубежах та героїчно стримують ворога на всіх напрямках, - додав Головнокомандувач ЗСУ та подякував прикордонникам за службу.
- 28 квітня стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному відправляти на фронт воєнкомів із центрів комплектацій - їхні місця займуть військові, які раніше дістали поранення.
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