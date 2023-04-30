Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" три прикордонні загони
Президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 79 прикордонний загін, 105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого, 10 мобільний прикордонний загін Державної прикордонної служби України
Відповідні укази №№ 248/2023, 249/2023 опубліковані на сайті президента.
3 метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України Володимир Зеленський постановив відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 79 прикордонний загін, 105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого та 10 мобільний прикордонний загін Державної прикордонної служби України.
- 30 квітня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що прикордонники перші, хто зустрів наступ російських загарбників і дав їм гідну відповідь.
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