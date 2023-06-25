Канада розпочала розслідування щодо загибелі всіх пасажирів туристичного батискафа "Титан"
Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала власне розслідування щодо причин аварії батискафа "Титан", що прямував до затонулого "Титаніка", та щодо загибелі пасажирів субмарини
Про це інформує France 24 із посиланням на заяву Ради з безпеки на транспорті Канади.
Морські служби Ради обстежують район у Північній Атлантиці. Саме там затонув батискаф "Титан" і загинули всі п'ять його пасажирів, які відправилися подивтися на затонулий "Титанік". Уламки субмарини виявили на глибині 3810 метрів.
Рада з безпеки на транспорті Канади зазначила, що "Титан" був доправлений до місця занурення Атлантичному океані судном під канадським прапором. Мовиться про Polar Prince, який також підтримував зв'язок із екіпажем батискафа до моменту аварії.
"Ми проводимо розслідування в Канаді, враховуючи, що це було судно під канадським прапором, яке вийшло з канадського порту та було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах", - зазначила голова транспортної ради Кеті Фокс.
Polar Prince покинув Ньюфаундленд 16 червня, буксуючи "Титан". На борту судна перебувала 41 людина: 17 членів екіпажу та 24 інші людини, серед яких було п'ятеро загиблих пасажирів субмарини.
Фокс додала, що інші агентства також можуть вирішити провести власні розслідування. Це повністю залежатиме від них. За її словами, вона повністю розуміє міжнародний інтерес до трагедії, тож транспортна рада ділитимиться всією зібраною інформацією з іншими агентствами, зокрема з Національною радою безпеки на транспорті США та з Береговою охороною США у межах канадського законодавства.
"Наше розслідування йтиме туди, куди приведуть нас докази. Ми не хочемо дублювати зусилля. Ми хочемо співпрацювати", - наголосила Фокс.
Також перевірку обставин аварії "Титану" розпочала й Королівська канадська поліція. Вона вирішує, чи є виправданим повне розслідування трагедії. Так, за словами офіційних осіб, повне розслідування буде проведено виключно в тому випадку, якщо виявиться, що було порушено кримінальне, федеральне чи провінційне законодавство.
- 18 червня на півночі Атлантичного океану зник підводний човен, який досліджував уламки "Титаніка". На борту було 5 туристів: Хеміш Гардінг, 58-річний британський бізнесмен і дослідник, Шахзада Давуд, 48 років, також британський бізнесмен, і його син Сулеман Давуд, 19 років, Поль-Анрі Наржоле, 77-річний французький дослідник, на прізвисько Містер Титанік, 61-річний Стоктон Раш, який є виконавчим директором "OceanGate", фірми, що організовує такі занурення. У субмарині було кисню на 5 днів.
- 22 червня берегова охорона США повідомила, що виявила уламки батискафа "Титан" неподалік із затонулим "Титаніком". Уламки підводного апарату "OceanGate" свідчать про те, що стався спрямований усередину вибух, тобто через тиск води батискаф із людьми буквально стисло, як банку, за 487 метрів від місця аварії "Титаніка".
- Цього ж дня компанія OceanGate повідомила про загибель всіх пасажирів екскурсійної субмарини до "Титаніка".
- Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, який здійснив 33 занурення на затонулий лайнер, ще 11 років тому попереджав про небезпеку екскурсій "Титанік". 23 червня він порівняв катастрофи лайнера "Титанік" та підводного апарату "Титан", який вирушив на екскурсію та зник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе