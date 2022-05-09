Канада скасовує на рік усі мита на українські товари

Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - написала вона.

За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.

27 квітня Єврокомісія запропонувала на рік скасувати всі мита для українських товарів.

Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.