Канада скасовує на рік усі мита на українські товари
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що держава скасовує на рік усі мита на товари з України
Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
"Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - написала вона.
За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.
- 27 квітня Єврокомісія запропонувала на рік скасувати всі мита для українських товарів.
- Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.
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