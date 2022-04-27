Для підтримки економіки: ЄС може скасувати всі мита для українських товарів, – ЗМІ

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.



ЄС розглядає можливість підтримати українську економіку через скасування усіх тарифів та квот, що залишилися в рамках Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також ряду інших мит.



Однак обговорюється також тимчасове скасування тарифів і квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які нині не підпадають під дію торгової угоди про ЗВТ.



Йдеться про тимчасове рішення, спрямоване на підтримку української економіки під час війни та деякий період після неї. При цьому його мають підтримати всі 27 держав-членів ЄС, а також Європарламент.



Нагадаємо, Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.



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