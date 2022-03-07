Канада вводить санкції проти десяти росіян, наближених до Путіна
Глава уряду Канади Джастін Трюдо заявив про розширення санкційного списку у зв’язку з війною Росії проти України
Про це повідомляє Reuters, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні Канада оголошує нові санкції проти 10 осіб, причетних до цього невиправданого вторгнення. Це включає теперішніх і колишніх високопосадовців, олігархів та прихильників російської влади", - заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
При цьому він не назвав імена цих осіб. Однак вказав, що вони містяться у списку, який склав російський опозиціонер Олексій Навальний.
"Ці санкцій чинитимуть подальший тиск на російську владу, включаючи оточення Володимира Путіна", - заявив Трюдо.
- Нагадаємо, ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлених на порти та кораблі, а також подальші обмеження щодо технологій, які використовуються у військовій техніці.
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