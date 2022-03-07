Канада вводить санкції проти десяти росіян, наближених до Путіна

Про це повідомляє Reuters, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні Канада оголошує нові санкції проти 10 осіб, причетних до цього невиправданого вторгнення. Це включає теперішніх і колишніх високопосадовців, олігархів та прихильників російської влади", - заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.



При цьому він не назвав імена цих осіб. Однак вказав, що вони містяться у списку, який склав російський опозиціонер Олексій Навальний.

"Ці санкцій чинитимуть подальший тиск на російську владу, включаючи оточення Володимира Путіна", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлених на порти та кораблі, а також подальші обмеження щодо технологій, які використовуються у військовій техніці.

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