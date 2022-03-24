Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України

Про це заявив віценачальник штабу оборони генерал-лейтенант Френсіс Аллен, повідомляє The Guardian.



За його словами, найвище керівництво Канади видало наказ, який забороняє військовослужбовцям і резервістам їздити до новоствореного іноземного легіону України.



Правило також поширюється на солдатів, які перебувають у відпустці.



Зазначається, що заборона з'явилася через занепокоєння, що полонені війська можуть бути використані як інструмент пропаганди РФ.



На заклик президента України Володимира Зеленського приєднатися до Інтернаціонального легіону відповіли тисячі іноземців, у тому числі багато канадців, які отримали власний батальйон - Канадську українську бригаду. Поки одні ветерани використовували свої навички для гуманітарної роботи, інші взялися за зброю.



За словами Аллена, єдині канадські солдати, яким дозволено в’їжджати в Україну, - це ті, хто має офіційний дозвіл від начальника штабу оборони Уейна Ейра. Канада раніше відправила в Україну 250 військових інструкторів, але ці війська були переведені до Польщі перед вторгненням Росії.



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