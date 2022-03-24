Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України
Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до українського Інтернаціонального легіону іноземних добровольців на тлі зростання занепокоєння, що полонені війська можуть бути використані як інструмент російської пропаганди
Про це заявив віценачальник штабу оборони генерал-лейтенант Френсіс Аллен, повідомляє The Guardian.
За його словами, найвище керівництво Канади видало наказ, який забороняє військовослужбовцям і резервістам їздити до новоствореного іноземного легіону України.
Правило також поширюється на солдатів, які перебувають у відпустці.
Зазначається, що заборона з'явилася через занепокоєння, що полонені війська можуть бути використані як інструмент пропаганди РФ.
На заклик президента України Володимира Зеленського приєднатися до Інтернаціонального легіону відповіли тисячі іноземців, у тому числі багато канадців, які отримали власний батальйон - Канадську українську бригаду. Поки одні ветерани використовували свої навички для гуманітарної роботи, інші взялися за зброю.
За словами Аллена, єдині канадські солдати, яким дозволено в’їжджати в Україну, - це ті, хто має офіційний дозвіл від начальника штабу оборони Уейна Ейра. Канада раніше відправила в Україну 250 військових інструкторів, але ці війська були переведені до Польщі перед вторгненням Росії.
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