Канада збільшить свої військові сили в Латвії більш ніж удвічі для реагування на кризові ситуації
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, заявив, що Оттава більш ніж подвоїть свій внесок у місію НАТО в Латвії
Про це інформує CTV News.
Канада обіцяє виділити 2,6 мільярда доларів на фінансування місії протягом трьох років та розгорнути до 2200 військовослужбовців у Латвії. Близько 800 військовослужбовців канадських збройних сил вже входять до складу бойової групи під керівництвом країни у Балтії, що робить її найбільшою закордонною місією країни.
Трюдо оголосив, що Канада закупить та попередньо розмістить критично важливі системи озброєння та буде готова розгорнути додатковий персонал для реагування на кризи союзників, спільної безпеки та колективної оборони.
- 7 липня президенти Польщі, Латвії та Литви Анджей Дуда, Егліс Левітс та Гітанас Науседа написали листа генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу та партнерам по Альянсу, у якому закликали вжити заходів для протидії загрозам, які виникають у зв'язку з агресивними діями Росії та мінливою ситуацією в Білорусі.
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