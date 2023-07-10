Про це інформує CTV News.

Канада обіцяє виділити 2,6 мільярда доларів на фінансування місії протягом трьох років та розгорнути до 2200 військовослужбовців у Латвії. Близько 800 військовослужбовців канадських збройних сил вже входять до складу бойової групи під керівництвом країни у Балтії, що робить її найбільшою закордонною місією країни.

Трюдо оголосив, що Канада закупить та попередньо розмістить критично важливі системи озброєння та буде готова розгорнути додатковий персонал для реагування на кризи союзників, спільної безпеки та колективної оборони.