Карантин: у Флоренції заборонили вечірні прогулянки історичним центром
Мер Флоренції Даріо Нарделла видав наказ про заборону прогулянок по історичному центру міста і прилеглих районах з 21:00 до 6:00
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNN.
Це зроблено для уникнення скупчення людей в умовах пандемії.
Знаходження в центральних районах Флоренції, включаючи популярні у туристів Санто-Спіріто, Площа Санта-Кроче, площа біля палаццо Строцці, можливе лише, якщо люди сидять в кафе, ресторанах або барах.
Також забороняється їсти і пити на сходинках пам'яток культури.
За порушення вимог, які діятимуть до кінця пандемії, доведеться заплатити штраф від 400 до 1000 євро,
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