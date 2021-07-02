Карантин: у Флоренції заборонили вечірні прогулянки історичним центром

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNN.



Це зроблено для уникнення скупчення людей в умовах пандемії.



Знаходження в центральних районах Флоренції, включаючи популярні у туристів Санто-Спіріто, Площа Санта-Кроче, площа біля палаццо Строцці, можливе лише, якщо люди сидять в кафе, ресторанах або барах.



Також забороняється їсти і пити на сходинках пам'яток культури.



За порушення вимог, які діятимуть до кінця пандемії, доведеться заплатити штраф від 400 до 1000 євро,

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