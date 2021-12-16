Карантин: в Україні не залишилося "помаранчевих" областей - Закарпаття перейшло до "жовтої" зони

Про це повідомляє МОЗ.



Тепер до "жовтої" зони належать Київ і 16 областей: Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Рівненська, Одеська, Луганська, Львівська, Полтавська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська.



У "жовтих" регіонах заборонено роботу закладів освіти, де принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу мають менше, ніж 100% працівників; проведення масових заходів; роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, закладів громадського харчування, крім замовлень на виніс, а також спортзалів, басейнів.



Обмеження не діють, якщо співробітники та відвідувачі мають "жовтий" або "зелений" сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.



У "червоній" зоні перебуває 8 областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська.



У цій зоні карантину заборонено проведення масових заходів, роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навиніс, ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, ккрім дитячих садків та початкових класів шкіл, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників і проведення відео й кінозйомок.



Обмеження не стосуються закладів, у котрих усі працівники та відвідувачі матимуть "зелений" сертифікат про вакцинацію, або негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин, або сертифікат про одужання.

Нагадаємо, 15 грудня Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої".