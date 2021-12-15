Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої"

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.



Таке рішення ухвалили 13 грудня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - написав Олег Немчінов.



Крім того, він нагадав, що 6 грудня в Україні набули чинності нові правила карантину для "жовтої" зони.



Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку про одужання.



Для обслуговування відвідувачів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.



Водночас відвідувачі громадських закладів можуть використовувати й негативний тест, який чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання.



У "жовтій" зоні карантину громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Нагадаємо, 13 грудня міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що від 15 грудня Вінницька та Хмельницька області перейдуть до "жовтої" зони карантину.

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