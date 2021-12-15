Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої"
15 грудня Вінницька та Хмельницька області повернулися до "жовтої" зони карантинних обмежень
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Таке рішення ухвалили 13 грудня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - написав Олег Немчінов.
Крім того, він нагадав, що 6 грудня в Україні набули чинності нові правила карантину для "жовтої" зони.
Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку про одужання.
Для обслуговування відвідувачів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Водночас відвідувачі громадських закладів можуть використовувати й негативний тест, який чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання.
У "жовтій" зоні карантину громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
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