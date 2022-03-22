Каратист, який воює за Україну, вирішив продати олімпійську нагороду, аби допомогти ЗСУ

Про це повідомляє Fanday.net.

За словами спортсмена, який після повномасштабної російської агресії вступив у лави ЗСУ, медаль це лише шматок металу і він готовий продати її.

"Якщо хтось хоче придбати – будь ласка, звертайтеся! Результат зафіксований! Медаль – це просто кусок металу", - сказав Горуна, який на Олімпіаді-2020 у Токіо здобув бронзову нагороду.

Нагадаємо, 6 серпня 2021 року Станіслав Горуна виграв бронзову медаль турніру серед чоловіків вагової категорії до 75 кг.

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