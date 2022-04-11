Карітас роздасть 20 000 продуктових наборів постраждалим від війни

Вантаж із першою партією гуманітарної допомоги вже надійшов до Карітасу Київ з німецького міста Мюнстер. Карітас Мюнстер залучив серед містян 300 волонтерів, які дбайливо фасували і запаковували продуктові набори, щиро бажаючи допомогти постраждалим від війни українцям.



1 300 продуктових наборів вже роздані мешканцям нещодавно деокупованих міст і сіл Київщини – Ірпінь, Гостомель, Буча, Бородянка, села Броварського району. Попри те, що ці міста зазнали великих руйнувань і мародерства, а місцеве населення - вбивств та катувань, з боку окупаційних військ, тисячі людей залишаються у своїх домівках. Зараз вони потребують всебічної допомоги в тому числі і психологічної.







Частина гуманітарної допомоги спрямована у 13 регіональних Карітасів: Коломия, Хмельницький, Надвірна, Львів, Дрогобич, Жовква, Чернівці, Закарпаття, Полтава, Житомир, Запоріжжя, Кам’янське, Дніпро. У цих регіонах допомога буде призначена для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тут прихисток, рятуючись від бойових дій.